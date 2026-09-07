Один человек погиб и трое ранены в результате наезда на опору освещения под Псковом

Один человек погиб и трое ранены в результате наезда на опору освещения в Псковском округе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, ДТП произошло 5 сентября в 15.55 на 225-м километре дороги Новгород – Псков.

По предварительной информации, водитель автомашины «Лада Гранта», молодой человек 2002 года рождения, не справился с управлением, съехал в кювет, где совершил наезд на железобетонную опору ЛЭП. После наезда автомашина перевернулась.

В результате ДТП женщина-пассажир 1983 года рождения погибла на месте. Сам водитель и два его пассажира - мужчина 2003 года рождения и девушка 2007 года рождения были доставлены в медицинское учреждение.

На месте ДТП работали следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются обстоятельства произошедшего.