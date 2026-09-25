19-летний водитель погиб в Пустошкинском округе при опрокидывании автомашины

Водитель погиб в Пустошкинском округе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 24 сентября около 18.14 на 14-м километре дороги Пустошка - Щукино.

По предварительной информации, водитель ВАЗ 2115, молодой человек 2005 года рождения (19 полных лет), не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

Водитель погиб на месте.

На месте ДТП работала следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства выясняются.