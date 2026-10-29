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Ограничение скорости введут на четырёх участках трассы Р-23 «Псков» 30 октября

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Ограничение скорости будет действовать на четырёх участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия 30 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На 43-44 километрах ограничение скорости движения введут в направлении на Псков с 10:00 до 16:00 из-за механической очистки краевой у разделительной полосы.

На 38-36 километрах ограничение скорости движения введут в направлении на СПб с 10:00 до 16:00 из-за ремонта обочин.

На участке 294+000 километров ограничение скорости движения введут с 08:00 до 17:00. Будет проходить установка временной схемы ОДД.

На участке 470+000-476+000 километров ограничение скорости движения введут с 08:00 до 17:00. Будут проходить окос травы, очистка водоотводных лотков, выправка знаков и стоек, уборка мусора с элементов дорог, уборка автобусных остановок и площадок отдыха.

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