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Ремонт моста Александра Невского в Пскове выполнен на 99% – глава города

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Движение по мосту Александра Невского планируется открыть в течение месяца. Об этом в эфире ПЛН FM (102,6 FM) заявил глава города Пскова Станислав Стармолотов.

«Движение на мосту Александра Невского в Пскове может открыться в течение месяца. Сейчас там наносят разметку, восстановим островки безопасности и можно будет открывать. Тротуарная часть останется на следующий год. В рамках этого контракта у нас проезжая часть. Физически 99% работ выполнено, осталось ждать недолго», – заявил глава города.

Станислав Стармолотов, отметил, что доволен работой подрядчика.

«Я доволен работой подрядчика, он работает очень хорошо. Никаких претензий к нему никогда не было: качество, скорость, эффективность, взаимодействие с властями на высшем уровне. Гарантийные обязательства безусловно исполняют, но делают все так, что по гарантии выставляются минимальные замечания», – добавил он.

Напомним, вторую часть моста закрыли для движения в августе текущего года. Ремонт начался весной.

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