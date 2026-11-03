В Пскове будет соблюдаться баланс интересов автомобилистов и пешеходов — Станислав Стармолотов

Баланс интересов между автомобилистами и пешеходами будет соблюдаться при ремонте других объектов дорожной сети Пскова. Об этом в эфире ПЛН FM (102,6 FM) сообщил глава города Станислав Стармолотов.

«Если смотреть по объектам, то мне очень понравилась улица Советская. Она приобрела свою перспективу. Улицу Некрасова продолжаем делать, Леона Поземского тоже уже на выходе. Насчет баланса между автомобилистами и пешеходами, Борис Андреевич (Елкин – экс-глава города Пскова, председатель Законодательного Собрания Псковской области – ред.) так выстроил работу, что Псков – это город для всех, не только для автомобилистов, но и для пешеходов и туристов, которых у нас огромное количество. Они-то как раз и ходят пешком. Это оптимальное соотношение», – пояснил Станислав Стармолотов.

По его мнению, статус пешехода часто находится в более ущемленном положении по ряду аспектов, в связи с чем глава города призвал обращать на это внимание почаще.