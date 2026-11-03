 
АвтоМир

В Пскове будет соблюдаться баланс интересов автомобилистов и пешеходов — Станислав Стармолотов

0

Баланс интересов между автомобилистами и пешеходами будет соблюдаться при ремонте других объектов дорожной сети Пскова. Об этом в эфире ПЛН FM (102,6 FM) сообщил глава города Станислав Стармолотов.

«Если смотреть по объектам, то мне очень понравилась улица Советская. Она приобрела свою перспективу. Улицу Некрасова продолжаем делать, Леона Поземского тоже уже на выходе. Насчет баланса между автомобилистами и пешеходами, Борис Андреевич (Елкин – экс-глава города Пскова, председатель Законодательного Собрания Псковской области – ред.) так выстроил работу, что Псков – это город для всех, не только для автомобилистов, но и для пешеходов и туристов, которых у нас огромное количество. Они-то как раз и ходят пешком. Это оптимальное соотношение», – пояснил Станислав Стармолотов.

По его мнению, статус пешехода часто находится в более ущемленном положении по ряду аспектов, в связи с чем глава города призвал обращать на это внимание почаще.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026