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Курьерам в РФ могут запретить выезжать на тротуары

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В Правила дорожного движения внесут поправку, согласно которой курьерам запретят выезжать на тротуары. Это следует из проекта Минтранса России. 

В марте этого года президент России Владимир Путин поручил Минтрансу и МВД рассмотреть запрет на движение по тротуарам для курьеров, которые развозят заказы на электровелосипедах. Проблема обсуждалась и в декабре 2025 года на заседании Совета по правам человека. Тогда президент говорил о жалобах граждан на то, как передвигаются курьеры по городу, пишет «Коммерсантъ»

Минтранс по поручению президента прописал запрет в проекте поправок. В министерстве отметили, что курьеры ездят не только на электросамокатах, но и на мощных мопедах, из-за чего в случае столкновения пешеходы могут серьезно пострадать. Работа над документом велась три года. Изменения многократно обсуждались на разных площадках. Минтранс опубликует финальную версию документа для общественного обсуждения в ближайшие время.

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