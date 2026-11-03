В Пскове на улице Горького неспешившийся велосипедист повредил автомобиль

В Пскове водитель заявила в полицию о столкновении с велосипедистом, который скрылся с места происшествия. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, столкновение произошло 2 ноября в 15.50 на улице Максима Горького напротив дома №6 по Конной.

Фото: Госавтоинспекция Пскова

Неустановленный водитель велосипеда на нерегулируемом пешеходном переходе, не спешившись, совершил столкновение с автомашиной «Лада Гранта» под управлением женщины 1990 года рождения. С места ДТП скрылся.

Автомобиль получил технические повреждения.

Момент ДТП попал на запись видеорегистратора. Предположительно, на велосипеде двигалась женщина.