Житель Дедовичского округа в очередной раз попался полицейским за нетрезвую езду

Сотрудники Госавтоинспекции в ходе проведенных мероприятий выявили водителя «под градусом», который ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

По дороге на территории Дедовичского муниципального округа вечером 5 ноября на автомашине Chevrolet следовал 24-летний местный житель. Его остановили для проверки инспекторы ДПС Госавтоинспекции.

Выяснилось, что этот молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.