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Программу льготного автокредитования в РФ хотят увеличить

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Программу льготного автокредитования в России на следующий год предлагается увеличить на 10,4 миллиарда рублей во втором чтении проекта бюджета на 2027-2029 годы, сообщил журналистам источник, близкий к Минпромторгу.

«Текущие объемы финансирования, заложенные на программы стимулирования спроса в автопроме в 2027 году, не финальные. Поправки ко второму чтению законопроекта о бюджете в Госдуме предполагают увеличение финансирования льготных программ на 10,4 миллиарда рублей», - сказал собеседник.

Он добавил, что также будет рассматриваться ряд предложений по дофинансированию программ стимулирования спроса в автопроме по мере исчерпания предусмотренных лимитов.

«На данный момент для оптимизации расходования бюджетных средств также прорабатывают корректировку параметров действия программ в части требований к уровню локализации», - подчеркнул источник.

В конце октября глава Минпромторга Антон Алиханов сообщал журналистам, что министерство во втором чтении проекта бюджета на 2027-2029 годы предложит варианты увеличения финансирования программ льготного автокредитования и автолизинга.
Правительство 30 сентября внесло в Госдуму проект бюджета на 2027-2029 годы, пишет РИА Новости. Согласно пояснительной записке к проекту, финансирование программы льготного автокредитования на 2027 год составит 7 миллиардов рублей, а льготного автолизинга - 17 миллиардов. Еще 3,696 миллиарда направят для поддержки производителей газомоторной техники.

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