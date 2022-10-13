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Финалистки фестиваля «Мисс и Миссис Псков-2022» стали участницами авто-шоу

Финалистки фестиваля «Мисс/Миссис Псков-2022» стали участницами авто-шоу, которое прошло в ТРК «Акваполис» в минувшие выходные. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

«В рамках шоу они сделали несколько выходов и дефиле, в том числе модные показы от известного бренда Mango. В рамках авто-шоу выбрали "Авто-леди" в категориях "Мисс" и "Миссис". Первым необходимо было на время укомплектовать багажник коробками, а вторым - ответить на коварные вопросы о том, что находится под капотом автомобиля», - рассказали организаторы.

По итогам испытаний и голосования зрителей «Мисс авто-леди» стала Карина Емельянова, а «Миссис авто-леди» - Кристина Гончарова.

Свои титулы и ленты победительницы получат на финальном мероприятии, которое состоится 26 ноября в Большом концертном зале Псковской областной филармонии. Билеты уже в продаже.