Участок улицы Юбилейной в Пскове перекроют на две ночи

Движение транспорта на участке улицы Юбилейной — от улицы Мирной до улицы Комдива Кирсанова (Дом офицеров) — будет закрыто 27 и 28 августа с 21:00 до 06:00. Об этом сообщили в администрации Пскова. При этом автобусное движение на участке остаётся без изменений.

Карта: администрация Пскова

На данном участке планируется проведение работ по восстановлению изношенных слоёв асфальта.

«Просим заранее планировать маршруты и учитывать временные ограничения. Приносим извинения за возможные неудобства», - добавили в администрации.