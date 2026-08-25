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Участок улицы Юбилейной в Пскове перекроют на две ночи

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Движение транспорта на участке улицы Юбилейной — от улицы Мирной до улицы Комдива Кирсанова (Дом офицеров) — будет закрыто 27 и 28 августа с 21:00 до 06:00. Об этом сообщили в администрации Пскова. При этом автобусное движение на участке остаётся без изменений. 

Карта: администрация Пскова

На данном участке планируется проведение работ по восстановлению изношенных слоёв асфальта. 

«Просим заранее планировать маршруты и учитывать временные ограничения. Приносим извинения за возможные неудобства», - добавили в администрации. 

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