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Интерес к китайским автомобилям вырос у жителей Псковской области

По данным экспертов МегаФона, трафик на официальные сайты производителей машин вырос на 30% в апреле 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее внимание автолюбителей вызывают Chery, Exeed, Geely и Haval — модели и предложения именно этих брендов чаще всего изучают жители региона в Интернете. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе МегаФона.

Фото: МегаФон

Выводы основаны на анализе обезличенной информации пользовательских обращений к 20 тематическим интернет-площадкам. При этом также повысилась посещаемость порталов, которые специализируются на подборе подержанных автомобилей. Запрос к таким сайтам вырос на 61%.

Не меньше интересует жителей и новый «Москвич». В апреле среднесуточный объем трафика и аудитории на их сайте оказался в 1,5 раза выше, чем в начале года, и на 20% превысил показатели марта. Особый всплеск интереса к новинке наблюдался в первые три недели после объявления о старте продаж.

Чаще всего псковичи заходят на тематические автомобильные ресурсы ближе к окончанию рабочей недели – в четверг и пятницу зафиксирован максимальный объем данных. А вот меньше всего автомобильная тема волнует горожан в выходные.

«Чтобы наши клиенты всегда оставались на связи в дороге инженеры компании модернизировали объекты инфраструктуры расположенных рядом с федеральными автотрассами на Санкт-Петербург: Е-95 и Р-23 в Великолукском и Псковском районах, и дорогами регионального значения по направлению Псков – Гдов и Теребище – Балсово. В результате скорость мобильного Интернета на этих участках увеличилась в 1,5 раза. Программа модернизации сети в регионе продолжится и в этом году», — рассказал директор МегаФона в Псковской области Александр Долгих.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного Интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в Интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов, а также развивает объединенную федеральную розничную сеть с Yota. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.