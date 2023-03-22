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Десять автомобилей разыграют между многодетными семьями в Псковской области

Традиционный конкурс для самых активных многодетных семей региона на получение автомобиля стартовал в Псковской области. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Главный приз – один из 10 многоместных автомобилей. Если ваша семья проживает в Псковской области и воспитывает 5 и более несовершеннолетних детей; активно участвует в общественной жизни (в субботниках, занимается волонтерством, или участвует в ТОС), а дети получают призы и медали на конкурсах, соревнованиях, концертах и так далее; если вашей семье нужен автомобиль, так как школа, детский сад, больница находится далеко и добраться до них непросто; то вы имеете все шансы на победу!» – отметил губернатор.

До 9 июня следует отправить заявку на почту: as.makarova@social.pskov.ru. Телефоны для консультаций: 8(8112) 29-99-98 доб. 158, 8(8112)29-99-95.

Победителей определит Совет по делам многодетных семей области.