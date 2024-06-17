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Шоу автозвука пройдёт на псковском фестивале «Движение улиц»

28 июня в рамках фестиваля уличных видов спорта «Движение улиц» в Пскове состоится шоу автозвука, которое представит команда PRT Pskov Racing Team, сообщили Псковской Ленте Новостей в городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Любителей громкой музыки и острых ощущений ждут танцы под ритмы мощных треков, качественная современная музыка и невероятный заряд энергии. Участники смогут увидеть самые разные автомобили региона и лично убедиться в силе автомобильного звука.

Мероприятие пройдёт 28 июня с 12:30 до 16:30 в сквере имени Александра Невского (на пересечении улиц Леона Поземского и Шоссейной). Вход свободный для всех желающих.

Напомним, фестиваль «Движение улиц», приуроченный к Дню молодёжи Псковской области, соберёт любителей экстремальных видов спорта, музыки и ярких впечатлений. Регистрация на соревнования продолжается.

Участие и вход на фестиваль бесплатные. Перед подачей заявки необходимо ознакомиться с положением.

Генеральный партнёр фестиваля - Псковское региональное отделение общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

В России День молодежи отмечают в последнюю субботу июня. В 2025 году дата выпадает на 28 июня.

Ранее регистрация на другие мероприятия, которые пройдут в День молодежи, стартовала в Псковской области.