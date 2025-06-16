Общество

Стартовала регистрация на мероприятия ко Дню молодежи в Пскове

Регистрация на мероприятия, которые пройдут в День молодежи, стартовала в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по молодежной политике региона.

«28 июня в нашем Доме молодежи будет множество активностей. Все они будут разделены на пространства: лекторий, зона ВФМ, пространства встреч, мастер-классов, предпринимательства, отдыха и другие», - рассказали в комитете.

Отмечается, что можно посетить все проводимые активности. Зарегистрироваться можно по ссылке.

В России День молодежи отмечают в последнюю субботу июня. В 2025 году дата выпадает на 28 июня.