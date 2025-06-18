Спорт

Фестиваль «Движение улиц» станет одной из площадок Дня молодёжи в Пскове

28 июня, в День молодёжи России, в псковском скейт-парке в сквере Александра Невского состоится Фестиваль уличных видов спорта «Движение улиц». Весь день будут проходить соревнования по восьми направлениям уличного спорта, а также показательные выступления приглашённых спортсменов, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодёжном центре.

Фотография: Псковский городской молодёжный центр

Здесь можно попробовать силы в экстремальных видах спорта, таких как катание на самокате, скейтборде, BMX/MTB, батутный фристайл, а также испытать удачу в состязаниях по настольному теннису, баскетболу 3x3, фиджитал-спорту и армрестлингу. Принять участие могут как спортсмены-индивидуалы, так и коллективы в возрасте от 6 до 35 лет в категориях, которые будут разделены в зависимости от уровня владения тем или иным видом спорта.

Помимо соревнований, гостей ждёт развлекательная программа с яркими граффити, мастер-классами и автозвуком.

«Вот уже несколько лет подряд мы проводим фестиваль "Движение улиц", радуясь росту числа энтузиастов активного образа жизни. Сейчас особенно важно привлекать молодёжь к движению и спорту, и мы сделали фестиваль частью общего празднования Дня молодёжи. Очень хочется, чтобы все увидели, как здорово развиваться физически и творчески, открывая для себя новые возможности прямо на городских улицах», — сказала организатор фестиваля Мария Каменская.

Чтобы принять участие в соревнованиях, нужно зарегистрироваться до 28 июня включительно и принести организаторам необходимые документы. Регистрация на баскетбол проходит отдельно.

Участие и вход на фестиваль бесплатные. Перед подачей заявки необходимо ознакомиться с положением.

Генеральный партнёр фестиваля - Псковское региональное отделение общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

В России День молодежи отмечают в последнюю субботу июня. В 2025 году дата выпадает на 28 июня.

Ранее регистрация на другие мероприятия, которые пройдут в День молодежи, стартовала в Псковской области.