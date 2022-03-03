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Пешеходам запретят ходить по закрытому Троицкому мосту в Пскове в ближайшие сутки

Пешеходам запретят ходить по закрытому Троицкому мосту в Пскове в ближайшие сутки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковской области

В ходе визита губернатора Михаила Ведерникова и главы городской администрации Бориса Елкина на объект, подрядчик рассказал, что завершились работы по фрезерованию асфальтового покрытия, ведется работа по перемещению коммуникаций. Линии связи и электроснабжения проведут под рекой Псковой. После этого специалисты проведут подготовку к демонтажу пролетного строения. Чтобы не было перебоев с поставкой стройматериалов, подрядчик решил заказать все металлические конструкции заранее, добавил Борис Елкин.

Он также подчеркнул, что чугунные ограждения моста будут максимально сохранены, а утраченные фрагменты восстановлены.

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Губернатор Михаил Ведерников отметил, что в его адрес поступает много жалоб по организации движения в объезд реконструируемой переправы.

«Надо понять насколько эти жалобы системные, и, исходя из этого, скорректировать схемы движения транспорта в городе. Советский мост — одна из основных транспортных артерий, необходимо, чтобы люди испытывали минимум неудобств», — обратился он к главе администрации областного центра.

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Борис Елкин заверил, что городские власти отслеживают ситуацию на всех задействованных перекрестках, чтобы оперативно оптимизировать транспортную логистику.

По окончании осмотра Михаил Ведерников поручил Борису Елкину и руководителю комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станиславу Стармолотову, который также присутствовал на объекте, держать ход реализации проекта на особом контроле и предотвращать риски, которые могут повлиять на сроки работ.

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Напомним, Троицкий мост закрыли на реконструкцию 1 марта. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Общая сумма контракта составляет более 460 млн рублей.