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Борис Елкин: Сейчас лучшее время для ремонта улицы Труда в Пскове

Сейчас наиболее благоприятное время для того, чтобы проводить ремонт улицы Труда в Пскове. Такое мнение на встрече с журналистами озвучил глава администрации города Пскова Борис Елкин.

«Сейчас улица Труда с наименьшей загрузкой, это лучшее время, чтобы ее отремонтировать», - сказал Борис Елкин.

Он добавил, что подрядчик ведет работы быстро, поэтому к тому времени, когда откроется движение на ремонтируемом участке улицы Леона Поземского, пропускная способность на Запсковье значительно увеличится в виду улучшенного состояния улицы Труда.

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Напомним, улицу Труда в Пскове будут ремонтируют в два этапа: сначала приведут в порядок участок от дома №4 до улицы Текстильной. Эти работы завершат до 26 августа 2022 года. После отремонтируют участок от улицы Текстильной до улицы Инженерной. Эти работы завершат до 25 августа 2023 года.

Стоимость контракта составляет 148 млн 137 тысяч 242,76 рубля. Работы выполнит компания «Дорстройсервис».

Согласно контракту, подрядчик должен привести в порядок проезжую часть, отремонтировать тротуары, заменить люки, плиты перекрытий, отремонтировать посадочные площадки автобусных остановок, установить дорожные знаки и нанести разметку. Кроме того, нужно будет убрать часть ограждения на первом участке, а на втором - заменить пешеходное ограждение живой изгородью.