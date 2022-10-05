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Снятие слоя асфальта на Леона Поземского объяснил начальник УГХ Пскова

Снятие слоя асфальта на улице Леона Поземского объяснил начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий на брифинге в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио «ПЛН FM».

«На улице Леона Поземского устраняются дефекты в рамках гарантийных обязательств. То есть были сделаны замечания, и подрядчики их устраняют», – пояснил Александр Грацкий.

По его словам, УГХ старается прорабатывать вопрос вскрытия дорожного полотна над проблемными участками коммуникационных сетей с Горводоканалом.

«От этого мы не застрахованы, потому что трубы не новые. Если взять возросшие темпы ремонта дорог и доведение их до нормативного состояния за последние годы, мы понимаем, что поменять еще и коммуникации везде физически невозможно. При анализе с Горводоканалом, мы принимаем решения, где проходят старые коммуникации, прежде всего требующие ремонта», – добавил гость студии.

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Он также отметил, что в региональном центре подходит к завершению ремонт Рижского проспекта, улицы Труда, Яна Фабрициуса, завершается также реконструкция улицы Кузбасской Дивизии.

«Это непростые объекты, на этих улицах много сетей, которые не отмечались на карте, – наследие восьмидесятых и девяностых годов. Однако подрядчик справляется с этим», – заключил Александр Грацкий.