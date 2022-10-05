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АвтоМир / Дороги

Новые дорожные знаки установили на Запсковье

09.10.2022 22:10|ПсковКомментариев: 0

Установили новые знаки на пересечении Кузнецкой, Индустриальной, Аллейной, Ипподромной. Об этом сообщила жительница города в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Жесть по-псковски

Теперь автовладельцам при движении по Индустриальной от Инженерной запрещён поворот налево, с Аллейного переулка выезд только направо. Часть подписчиков предположила, что с противоположной стороны поворот налево и движение прямо запрещены. При движении от Летнего сада запрещён поворот налево к Аллейному переулку.

 

Изменения сразу же вызвали волну негативных комментариев, так как этот поворот перед кругом (Индустриальная-Инженерная) значительно разгружал транспортный поток. На круге регулярно происходят ДТП и теперь, с учетом возрастающего потока, можно прогнозировать транспортный коллапс и увеличение аварий. Пользователи сетей выдвигают предложение оставить поворот налево с Кузнецкой на Аллейную.

Теги: #дороги #псков #пдд #Запсковье
Источник: Псковская Лента Новостей
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