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АвтоМир / Дороги

Движение транспорта на Ольгинском мосту в Пскове ограничат до 3 июля

13.03.2023 16:23|ПсковКомментариев: 0

В рамках проведения работ по ремонту покрытия проезжей части Ольгинского моста в Пскове с 15 марта по 3 июля введут ограничение движения автотранспорта по полосам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации. 

Фото: пресс-служба администрации города Пскова

В связи с сокращением полос движения на данном участке в указанный период возможны заторовые ситуации. 

«Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок», - добавили в пресс-службе. 

Теги: #дороги Пскова #Ольгинский мост
Источник: Псковская Лента Новостей
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