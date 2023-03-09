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Движение транспорта на Ольгинском мосту в Пскове ограничат до 3 июля

В рамках проведения работ по ремонту покрытия проезжей части Ольгинского моста в Пскове с 15 марта по 3 июля введут ограничение движения автотранспорта по полосам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: пресс-служба администрации города Пскова

В связи с сокращением полос движения на данном участке в указанный период возможны заторовые ситуации.

«Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок», - добавили в пресс-службе.