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АвтоМир / Дороги

Движение по всем полосам Ольгинского моста в Пскове откроют в течение часа

27.06.2023 14:08|ПсковКомментариев: 0

Осталось меньше часа до открытия полноценного движения по отремонтированному Ольгинскому мосту в Пскове. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

Дорожное покрытие моста полностью поменяли. В качестве защитного слоя специалисты использовали литой асфальтобетон, чтобы конструкция стала более надежной. Гарантия на покрытие составит четыре года.

«Благодарю подрядчика за высокие темпы работы! Все работы по ремонту составили около трех месяцев», - добавил Борис Елкин.

Теги: #Ольгинский мост
Источник: Псковская Лента Новостей
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