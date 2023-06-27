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Движение по всем полосам Ольгинского моста в Пскове откроют в течение часа

Осталось меньше часа до открытия полноценного движения по отремонтированному Ольгинскому мосту в Пскове. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

Дорожное покрытие моста полностью поменяли. В качестве защитного слоя специалисты использовали литой асфальтобетон, чтобы конструкция стала более надежной. Гарантия на покрытие составит четыре года.

«Благодарю подрядчика за высокие темпы работы! Все работы по ремонту составили около трех месяцев», - добавил Борис Елкин.