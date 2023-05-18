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Асфальт снимают на ремонтируемой части Ольгинского моста в Пскове

Асфальт снимают на ремонтируемой части Ольгинского моста в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Напомним, две полосы Ольгинского моста в Пскове (при движении с Завеличья в центр) закрыли на ремонт с 20 мая по 3 июля.

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Ольгинский мост - старейшая в Пскове переправа через реку Великую - был наполовину закрыт для автомобилей и пешеходов с 15 марта. Движение в обе стороны осуществлялось по двум оставшимся полосам. Теперь подрядчику предстоит выполнить аналогичные работы на другой стороне моста.

О предстоящем ремонте стоимостью 90 млн рублей глава города Борис Елкин объявил 2 марта. Он сообщил, что на мосту появится сверхпрочный литой асфальтобетон. Его укладка на части Ольгинского моста состоялась 18 апреля.