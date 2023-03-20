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В Псковавтодоре перечислили крупные дорожные объекты, ремонтируемые в 2023 году

Крупные дорожные объекты, ремонтируемые в Псковской области в 2023 году, перечислил директор ГБУ «Псковавтодор» Павел Кипрушев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» силами «Псковтодора» планируется привести в порядок 34 километра дорог, на эти цели направят около 900 млн рублей. «Чуть меньше, чем в прошлом году, но мы сделали упор на приведение в нормативное состояние дорог в рамках их содержания – это ещё около 56 километров. Также подрядчики в рамках содержания дорог приведут их в нормативное состояние на 24 километрах. Кроме того, в рамках программы БКД приведут в порядок 15 региональных дорог, а в рамках содействия – ещё 2 дороги. Суммарно выполнение будет на 3 млрд рублей», – рассказал он.

В 2023 году «Псковатодор» будет ремонтировать:

участок на автодороге Неелово – Кудина Гора – Печоры;

Заянье – Шавково (Стругокрасненский район);

Псков – Кислово – Палкино;

Остров – Новоржев и другие.

Павел Кипрушев также напомнил, что в этом году планируется запуск 2-й очереди строительства Северного обхода и капремонт мостовых сооружений (319 погонных метров).