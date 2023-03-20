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Настил из досок сделали для пешеходов под Ольгинским мостом в Пскове

Настил из досок сделали для пешеходов под Ольгинским мостом в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин / Telegram

«Кто-то спрашивал, зачем привезли доски. Из них сделали помост для пешеходов под мостом», - рассказал Борис Елкин.

Градоначальник добавил, что теперь власти рассмотрят вопрос о том, как организовать под мостом постоянное благоустройство.

Напомним, Ольгинский мост — старейшая в Пскове переправа через реку Великую — наполовину закрыт для автомобилей и пешеходов с 15 марта. Движение в обе стороны осуществляется по двум оставшимся полосам.

О предстоящем ремонте стоимостью 90 млн рублей 2 марта объявил глава города Борис Елкин. Он сообщил, что на мосту появится сверхпрочный литой асфальтобетон.

По словам представителя подрядчика, подготовительные работы на перекрытой половине продлятся приблизительно до 1 апреля. С установлением стабильных плюсовых температур рабочие приступят к восстановлению выравнивающего слоя бетона, устройству новой гидрозоляции и укладке в два слоя литого асфальта.

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Ограничение движения продлится до 3 июля. До майских праздников подрядчик планирует привести в порядок половину моста со стороны Троицкого собора, затем движение переместится на отремонтированный участок для проведения работ на второй части переправы.