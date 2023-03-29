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Гарантийные работы на дорогах должны закончить до мая – Владимир Кузь

Гарантийные работы на дорогах в Псковской области должны закончить до мая. Об этом заместитель председателя комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания, депутат по одномандатному округу №7, координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я знаю, многие дорожники планировали на этой неделе уже запуститься и выйти на гарантийный ремонт дорог, но, к сожалению, снег, дождь подпортили все планы. Насколько я знаю, переносят на следующую неделю. То есть на следующей неделе уже планируют запускаться», - рассказал Владимир Кузь.

По его словам, сегодня подрядчики уже совершают объезды гарантийных дорог совместно с управлением городского хозяйства администрации Пскова и предприятием «Псковавтодор».

«Думаю, что к маю уже начнутся дорожные работы. То есть до мая, в принципе, "гарантийку" всю закончат, а именно активная фаза капитальных ремонтных работ начнется с мая», - предположил депутат.