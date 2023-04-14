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Из-за марафона в Пскове 23 апреля перекроют часть улиц и изменят маршруты автобусов

Временное прекращение движения автотранспорта введут на части улиц Пскова в воскресенье, 23 апреля, в связи с проведением в городе марафона «Мехуборка-2023». Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации, соответствующее постановление подписал глава Пскова Борис Елкин.

С 7:30 до 16:00 будет запрещено движение по улицам Спортивной (от улицы Гражданской до улицы Кузнецкой) и Кузнецкой (от площади Победы до Октябрьского проспекта).

С 10:00 до 16:00 прекращается движение по Рижскому проспекту (от площади Ленина до улицы Максима Горького), улице Максима Горького (от Рижского проспекта до улицы Пароменской), улице Пароменской (от улицы Максима Горького до Ольгинской набережной), от дома № 6 по улице Набережная реки Великой до улицы Профсоюзной, улице Профсоюзной, улице Советской (от Октябрьской площади до улицы Свердлова).

В качестве объездов определены улица Гражданская, Октябрьский проспект, улица Юбилейная, мост имени 50-летия Октября, Советский (Троицкий) мост, улица Леона Поземского, мост А. Невского, улица 128-й Стрелковой Дивизии, улица Вокзальная.

Движение автобусов будет осуществляться по измененной схеме.

Карта: пресс-служба администрации Пскова

Автобусы №№3, 4, 17, 22, 116 (рейсами на вокзал) при движении с Завеличья будут следовать по Рижскому проспекту, улице Максима Горького, через Дамбу, площадь Победы, улицу Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобус №116, обслуживающий маршрут «Площадь Ленина – Тямша» начинает работу от остановки «Улица Петровская». Из Тямши автобус следует по маршруту до улицы Народной, далее по улицам Народной и Розы Люксембург до остановки «Никольский храм».

Автобус №14 с Завеличья будет идти по улицам Коммунальной, Народной с выездом на Рижский проспект, улице Максима Горького, через Дамбу, площадь Победы, улицу Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы №№25, 30, 118, 121, 124, 127, 138, 142 будут следовать через мост А. Невского в прямом и обратном направлениях.

Автобусы №№8, 8А - через площадь Победы, улицу Советскую на Вокзал, от Вокзала по улице Советской, площади Победы, улице Яна Райниса. От остановки «Вокзал» автобусы будут отправляться по времени остановки «Площадь Ленина».

Автобус №19 от Цементного склада будет следовать через площадь Победы, улицу Советскую на Вокзал. От Вокзала по улице Советской через площадь Победы на Цементный склад. От остановки «Вокзал» автобусы будут отправляться по времени остановки «Площадь Ленина».

Автобусы №№115, 122, 126, 130 с Автовокзала будут идти по улице Советской, площади Победы (с остановкой), через Дамбу по улице Максима Горького, с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобус №207 «Псков - Печоры» (экспресс) рейсами от автовокзала на 13:35 будет следовать по улице Вокзальной, улице Советской, площади Победы, улице Юбилейной с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобусы №№119, 132, 150, следующие от улицы Рокоссовского с Рижского проспекта, пойдут по улице Максима Горького, через Дамбу, площадь Победы, улицу Гражданскую и далее по маршрутам. Остановка «Детский парк» отменяется.

Автобус №137 рейсами от Текстильной будет следовать через мост А. Невского с поворотом на улицу Коммунальную, по улицам Коммунальной, Народной с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту со всеми остановками.