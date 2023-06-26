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Участки трех улиц закрыли для движения автомобилей в Пскове

В связи с проведением дорожных работ с 26 июня по 3 июля будет закрыто движение автотранспорта по одной полосе проезжей части улицы Коммунальной в Пскове в районе дома № 70 при движении от улицы Балтийской в сторону улицы Рокоссовского, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации.

С 26 по 30 июня в период с 8:00 до 21:00 закрывается для транспорта перекресток улиц Дновской и Мичуринской. В ночное время автомобильная дорога будет открыта.

В связи с проведением дорожных работ с 26 по 28 июня будет закрыто движение автотранспорта по одной полосе проезжей части улицы Инженерной в районе дома № 14 при движении от улицы Аллейной в сторону улицы Индустриальной.

Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства, просит учесть эту информацию при планировании поездок и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.