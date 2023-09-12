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Скорость движения транспорта на день ограничат на участках трассы Р-23

Скорость движения транспорта ограничат на автомобильной дороге федерального значения Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь из-за дорожных работ 14 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На 32-33 километрах старого хода ограничат скорость движения в направлении на Псков с 8:00 до 17:00 в связи с очисткой водоотводных лотков.

А на 133-158 километрах будет действовать ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 17:00. Рабочие будут устранять деформации асфальтобетонного покрытия.

Кроме того, на 148+349 километрах ограничат скорость движения в оба направления с 8:00 до 20:00. Будет проводиться ремонт пришовной зоны деформационного шва.

С проводимыми работами можно ознакомиться на сайте: sz.rosavtodor.gov.ru.