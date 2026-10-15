Итоги большого розыгрыша подвели в «Автосалоне №1»

18 сентября в «Автосалоне №1» состоялось подведение итогов розыгрыша, приуроченного к первой годовщине присутствия BELGEE на рынке Псковской области.

«Этот вечер стал для нас гораздо большим, чем просто определение победителей. В дилерском центре собрались наши клиенты, владельцы автомобилей BELGEE, партнёры и гости — те, кто на протяжении этого года выбирал нас, доверял нам свой автомобиль и становился частью истории бренда в регионе», - отметили в автосалоне.

Отмечается, что атмосфера получилась именно такой, какой её представляли организаторы торжества: было много гостей, живое общение, музыка, улыбки, волнение в ожидании результатов и настоящие эмоции победителей.

В течение нескольких месяцев клиенты становились участниками сразу двух розыгрышей. 18 сентября настало время узнать имена победителей. В рамках праздничного мероприятия были разыграны 10 полезных подарков от сервисного центра «Автосалон №1», а главным событием вечера стало определение обладателя главного приза — путешествия в Беларусь на двоих.

«Именно этот приз стал кульминацией акции, которая стартовала ещё летом: при покупке нового автомобиля BELGEE клиенты получали возможность побороться за путешествие. Именно такие моменты и делают мероприятие по-настоящему запоминающимся.

Отдельно поздравляем обладателя главного приза — Петриченко Юрия! Желаем, чтобы предстоящее путешествие подарило множество ярких впечатлений и стало ещё одним приятным воспоминанием, связанным с BELGEE», - сообщили в автосалоне.

Также в «Автосалоне №1» отметили, что первая годовщина BELGEE — это не только дата. За ней стоят десятки встреч, выданных автомобилей, тест-драйвов, сервисных визитов и, самое главное, людей, которые сделали свой выбор в пользу бренда.

«Мы благодарим каждого гостя, который провёл этот вечер вместе с нами, всех участников розыгрыша и наших клиентов — за доверие, обратную связь и эмоции. Розыгрыш завершился, но наша работа для Вас продолжается каждый день. Сегодня в "Автосалоне №1" представлены актуальные модели BELGEE — X50+, X70 и S50. Наша команда поможет подобрать автомобиль под Ваши задачи и пожелания, познакомит с доступными комплектациями и предложит наиболее выгодные условия приобретения. Можно приехать в дилерский центр, познакомиться с автомобилями лично и пройти тест-драйв. Впереди — новые автомобили, новые встречи, новые события и ещё больше поводов увидеться. Спасибо, что выбираете BELGEE. Спасибо, что выбираете "Автосалон №1"!» - заключили в автосалоне.

Где найти информацию о салоне:

В сообществах ВК: https://vk.com/belgee.pskov ( Псков), https://vk.com/autosalon1.luki (Великие Луки);

https://vk.com/autosalon1.luki (Великие Луки); Лично или по телефону: улица Леона Поземского, 114, г. Псков: +7 (8112) 50-01-00. Проспект Гагарина 49, г. Великие Луки: +7 (81153) 4-50-00.

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