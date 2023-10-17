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Губернатор пригрозил штрафами подрядчику, который ремонтирует улицу Яна Фабрициуса в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пригрозил штрафами подрядчику, который ремонтирует улицу Яна Фабрициуса в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Технический запуск улицы Яна Фабрициуса состоится сегодня, 17 октября, в 17.00. Автобусы пойдут по улице с 19 октября.

При этом ремонт на соседних улицах — Металлистов и Гагарина — пока продолжается. Подрядчик заверил, что завершит ремонт до 28 ноября, в соответствии с датой, обозначенной в контракте.

«Не уверен, - выразил сомнение Михаил Ведерников. - Старайтесь выполнить свои обязательства, и если что, потом не обижайтесь - за задержку будете платить штрафы и пени».

«Согласен», - ответил представитель подрядчика.

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Напомним, ремонт улицы Яна Фабрициуса в Пскове (вторая очередь) проходил в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Движение на участке между улицами Металлистов и Вокзальной ограничили с 8 февраля прошлого года, подрядная организация ООО «СК "Развитие"» должна закончить работы по контракту до конца осени, 28 ноября.