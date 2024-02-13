Стать электрогазосварщиком и водителем погрузчика предлагает «Псковавтодор»

Вакансии открыты в государственном бюджетном учреждении Псковской области «Псковавтодор». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.
Фото: «Псковавтодор»
В учреждении открыты следующие вакансии:
- специалист по охране труда (Псков);
- эксперт дорожного хозяйства отдела ремонта автомобильных дорог (Псков);
- инженер-энергетик (Псков);
- инженер-геодезист (Псков);
- техник-геодезист (Псков);
- эксперт отдела закупок (Псков);
- инженер производственно-технического отдела (Новоржев, Струги Красные);
- мастер дорожный (Псков, Дно, Палкино, Печоры, Опочка, Красногородск, Струги Красные, Бежаницы);
- мастер строительных и монтажных работ (Псков);
- машинист автогрейдера (Дно, Новоржев, Опочка);
- машинист фрезы дорожной (Псков);
- машинист трактора (Великие Луки, Опочка);
- машинист укладчика асфальтобетона (Бежаницы);
- водители автомобилей (кат. С, Е) (Псков, Гдов, Великие Луки, Новоржев, Бежаницы, Красногородск, Опочка, Пушкинские Горы);
- водитель погрузчика (Псков, Пушкинские Горы);
- дорожные рабочие (Псков, Великие Луки, Гдов, Дедовичи, Дно, Бежаницы, Печоры, Опочка, Пушкинские Горы, Плюсса, Струги Красные);
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (Псков);
- электрогазосварщик (Плюсса);
- оператор асфальтосмесительной установки (Бежаницы);
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (Псков).
Работодатель предлагает стабильную заработную плату два раза в месяц, точно в установленные сроки, а также полную занятость, оформление согласно ТК РФ, все социальные гарантии. График работы: постоянно, 5/2.
Подробности можно узнать в Пскове на улице Госпитальной, 7А. Телефон: 8(8112)298-807, 298-806. Электронная почта: yua.timofeyeva@dorogi.pskov.ru.