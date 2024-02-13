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Стать электрогазосварщиком и водителем погрузчика предлагает «Псковавтодор»

Вакансии открыты в государственном бюджетном учреждении Псковской области «Псковавтодор». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото: «Псковавтодор»

В учреждении открыты следующие вакансии:

специалист по охране труда (Псков);

эксперт дорожного хозяйства отдела ремонта автомобильных дорог (Псков);

инженер-энергетик (Псков);

инженер-геодезист (Псков);

техник-геодезист (Псков);

эксперт отдела закупок (Псков);

инженер производственно-технического отдела (Новоржев, Струги Красные);

мастер дорожный (Псков, Дно, Палкино, Печоры, Опочка, Красногородск, Струги Красные, Бежаницы);

мастер строительных и монтажных работ (Псков);

машинист автогрейдера (Дно, Новоржев, Опочка);

машинист фрезы дорожной (Псков);

машинист трактора (Великие Луки, Опочка);

машинист укладчика асфальтобетона (Бежаницы);

водители автомобилей (кат. С, Е) (Псков, Гдов, Великие Луки, Новоржев, Бежаницы, Красногородск, Опочка, Пушкинские Горы);

водитель погрузчика (Псков, Пушкинские Горы);

дорожные рабочие (Псков, Великие Луки, Гдов, Дедовичи, Дно, Бежаницы, Печоры, Опочка, Пушкинские Горы, Плюсса, Струги Красные);

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (Псков);

электрогазосварщик (Плюсса);

оператор асфальтосмесительной установки (Бежаницы);

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (Псков).

Работодатель предлагает стабильную заработную плату два раза в месяц, точно в установленные сроки, а также полную занятость, оформление согласно ТК РФ, все социальные гарантии. График работы: постоянно, 5/2.

Подробности можно узнать в Пскове на улице Госпитальной, 7А. Телефон: 8(8112)298-807, 298-806. Электронная почта: yua.timofeyeva@dorogi.pskov.ru.