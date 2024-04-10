АвтоМир / Дороги

Ремонт дороги регионального значения в Новоржеве завершат в этом году

Окончание работ по ремонту проезжей части на территории Новоржева планируется 21 августа. Об этом сообщил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов на личном приеме граждан губернатором Михаилом Ведерниковым 18 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

С вопросом о содействии в проведении ремонта участка автомобильной дороги регионального значения Пушкинские Горы - Локня, проходящей по улице Германа и улице Пушкина в Новоржеве, а также тротуаров вдоль дороги обратилась к губернатору местная жительница Татьяна Баранова.

«21 августа - окончание работ по проезжей части. Что касается тротуара, раньше это было никому не интересно. Мы с нынешней главой поработали и привязали (тротуары - ред.) к региональной дороге. Так нам будет проще, возможностей будет больше. Мы их отремонтируем в следующем году», - пояснил Станислав Стармолотов.