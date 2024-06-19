←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё АвтоМир / Дороги 19.06.2024 09:560 Движение транспорта прекратят по участкам улицы Некрасова в Пскове с 24 июня по 5 июля 19.06.2024 11:540 Фонари установят на улице Снятной в Пскове 19.06.2024 10:110 Участок размытой ливнем дороги восстановили в Локнянском округе 19.06.2024 09:560 Движение транспорта прекратят по участкам улицы Некрасова в Пскове с 24 июня по 5 июля 18.06.2024 14:450 Порядка 200 км дорог регионального значения отремонтируют в Псковской области по нацпроекту в этом году 18.06.2024 13:470 Более 50 км федеральных трасс в Псковской области обновили по технологии «Сларри-Сил»
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

Участок размытой ливнем дороги восстановили в Локнянском округе

19.06.2024 10:11|ПсковКомментариев: 0

На юге области дорожники продолжают устранять последствия ливня, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. В Локнянском муниципальном округе из-за непогоды размыло две автомобильные дороги регионального значения.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

В настоящий момент на участке автомобильной дороги Локня - Рыкайлово, между деревнями Сивцево и Перелучье, движение для автотранспорта восстановлено.

Продолжаются работы по устранению последствий на смежной автомобильной дороге Перелучье - Максимиха.

«Держим ситуацию на контроле. Водителей просим учесть информацию при планировании поездки в данном направлении», - добавили в комитете.

Теги: #локнянский муниципальный округ
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Одобряете ли вы запрет разворота на площади Ленина при движении с Ольгинского моста?
В опросе приняло участие 333 человека
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
19.06.2024, 12:120 Минздрав не поддержал идею о запрете вождения авто для людей старше 70 лет 19.06.2024, 11:540 Фонари установят на улице Снятной в Пскове 19.06.2024, 10:440 Мотоциклист попал в ДТП у псковского автовокзала 19.06.2024, 10:110 Участок размытой ливнем дороги восстановили в Локнянском округе
19.06.2024, 09:560 Движение транспорта прекратят по участкам улицы Некрасова в Пскове с 24 июня по 5 июля 18.06.2024, 22:280 Прокуратура добилась возбуждения дела по факту повреждения автомобиля в Великих Луках 18.06.2024, 19:400 Нетрезвый водитель за рулем Vortex попался полицейским в Пскове 18.06.2024, 18:480 Середкинским школьникам напомнили правила поведения на дорогах
18.06.2024, 14:450 Порядка 200 км дорог регионального значения отремонтируют в Псковской области по нацпроекту в этом году 18.06.2024, 14:150 Дума исключает ОСАГО из списка обязательных документов при регистрации авто 18.06.2024, 13:470 Более 50 км федеральных трасс в Псковской области обновили по технологии «Сларри-Сил» 18.06.2024, 10:010 Трактор и легковой автомобиль столкнулись в Неелово
18.06.2024, 09:560 Региональную дорогу размыло ливнем в Псковской области 18.06.2024, 09:260 Автомобильная пробка образовалась на улице Поземского в Пскове из-за ДТП 17.06.2024, 21:200 Жителя Пустошки лишили автомобиля за нетрезвое вождение 17.06.2024, 20:360 7 человек, в том числе 3 детей, пострадали в ДТП на юге Псковской области. ФОТО
17.06.2024, 20:200 Движение по трассе Р-23 ограничат 18 июня 17.06.2024, 17:160 Большинство респондентов ПЛН не поддержали отмену запрета движения мотоциклов на центральных улицах Пскова 17.06.2024, 15:590 Водитель, сбивший опору освещения на улице Юбилейной в Пскове, был пьян 17.06.2024, 15:350 На 40% больше фур пересекает границу с Эстонией в Псковской области с начала реконструкции «Ивангорода»
17.06.2024, 13:490 200 парковочных мест оборудуют рядом с парком развлечений «Волшебная гора» в Пскове 17.06.2024, 11:390 Четыре мальчика пострадали в результате смертельного ДТП в Псковском районе 17.06.2024, 11:300 Kia и Lada столкнулись в Пскове на мосту имени 50-летия Октября 17.06.2024, 10:470 Нетрезвых водителей остановили в Пскове и Невеле
17.06.2024, 10:220 Два автомобиля не разъехались на Октябрьском проспекте в Пскове 17.06.2024, 09:150 Условия перепродажи ввезенных автомобилей могут ужесточить в России 17.06.2024, 08:200 Проект о бесплатном проезде на транспорте для студентов внесут в Госдуму 17.06.2024, 00:440 Водитель погиб в ДТП в Псковском районе
16.06.2024, 22:000 Два взрослых и ребенок пострадали в результате ДТП в Великолукском районе 16.06.2024, 20:150 Юный велосипедист пострадал при столкновении с автомобилем в Великих Луках 16.06.2024, 18:391 Дополнительные светильники установят на двух пешеходных переходах в Пскове 16.06.2024, 17:380 «Дорстройсервис» выполнит ремонт улицы Пожиговской в Пскове
16.06.2024, 16:360 Два человека пострадали в результате наезда на опору освещения в Пскове 16.06.2024, 14:430 Движение транспорта на участке улицы Ипподромной ограничат с 17 июня 15.06.2024, 17:280 В Пустошке грузовик вытолкнул поворачивающую Niva во встречный Haval, пострадали пятеро 15.06.2024, 15:480 Сбивший ночью мачту освещения в Пскове водитель находился в состоянии опьянения
15.06.2024, 12:420 Автомобиль снес два столба на улице Юбилейной в Пскове 15.06.2024, 11:400 Нетрезвого великолучанина за рулем автомобиля остановили полицейские 15.06.2024, 10:000 Отключение светофора на перекрёстке улиц Труда и Школьной в Пскове перенесли на 16 июня 14.06.2024, 21:012 Скрытая фотовидеофиксация нарушений скорости ведется на двух трассах в Псковской области
14.06.2024, 20:300 Жителю Локнянского округа ограничили свободу за использование поддельного водительского удостоверения 14.06.2024, 19:150 Студенты проходят производственную практику на асфальтобетонном заводе Псковавтодора 14.06.2024, 16:540 Провал асфальта зафиксировали на улице Яна Райниса в Пскове 14.06.2024, 16:080 Водитель Renault влетел в грузовик и разбился насмерть в Локнянском округе
14.06.2024, 16:031 Уборочная машина провалилась в асфальт на улице Яна Фабрициуса в Пскове 14.06.2024, 14:250 «На пятой передаче»: Камеры фотовидеофиксации на дорогах Псковской области. ВИДЕО 14.06.2024, 10:460 На закупку по ремонту площадок и проездов в Шумилкино подали жалобу в УФАС 14.06.2024, 08:200 В Госдуму внесут законопроект о запрете эвакуировать машины инвалидов
13.06.2024, 20:472 В Пскове водитель Audi может лишиться прав за столкновение с самокатчиком 13.06.2024, 20:210 Один человек погиб и трое пострадали при ДТП на въезде в Псков 13.06.2024, 20:090 Очевидцы сообщают о смертельном ДТП на въезде в Псков 13.06.2024, 17:560 Обзор дорожных нововведений: Мотоциклам да, разворотам нет
13.06.2024, 14:520 Светофор на перекрёстке улиц Труда и Школьной в Пскове отключат 18 июня 13.06.2024, 14:270 Жизнь за «игру в шашки»: стоит ли штрафовать водителей за опасную езду? 13.06.2024, 12:380 Движение транспорта временно запретят у здания областного правительства в Пскове 13.06.2024, 09:510 Chevrolet Lanos вспыхнул у трассы «Псков» после весеннего ДТП
13.06.2024, 09:300 Автоэксперт предупредил об опасности подержанных машин с малым пробегом 13.06.2024, 09:200 Пассажиры автобуса, столкнувшегося с автокраном в Пскове, не пострадали 13.06.2024, 08:340 Автобус и автокран столкнулись в Пскове 12.06.2024, 21:400 Сотрудники Госавтоинспекции в Пскове поздравили автомобилистов и пешеходов с Днем России
11.06.2024, 17:131 Псковичи жалуются на большие штрафы за парковку в зеленой зоне — Борис Елкин 11.06.2024, 16:483 Ливневая канализация на улице Яна Фабрициуса была забита — власти 11.06.2024, 13:190 Программу для ремонта дворов и проездов хотят запустить в Пскове 11.06.2024, 12:080 Ямочный ремонт в Пскове планируют завершить в течение двух недель
11.06.2024, 11:540 Раритетный «Москвич» нашли на дне Невы 11.06.2024, 11:400 Кондуктор сломала позвоночник при падении в автобусе в Псковской области 11.06.2024, 10:380 Подрядчика оштрафуют за несвоевременное нанесение дорожной разметки в Пскове 11.06.2024, 09:590 Режим работы общественного транспорта изменится в Псковской области 12 июня
11.06.2024, 09:360 Движение автомобилей ограничили на улице Розы Люксембург в Пскове 10.06.2024, 22:350 Два Renault Logan столкнулись в Пскове на Инженерной из-за разворота 10.06.2024, 16:560 Дорогу отремонтировали в Пыталово после вмешательства прокуратуры 10.06.2024, 14:280 Дорогу на Великие Луки ремонтируют в Локнянском округе
10.06.2024, 14:270 В Пскове на Рижском проспекте подбит автомобиль, сбивший пешехода 10.06.2024, 14:250 «ГорДозор»»: Рижская взлетная полоса. ВИДЕО 10.06.2024, 13:291 В Пскове водитель сбил пешехода и уехал с места происшествия 10.06.2024, 12:340 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Рижская взлетная полоса
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.