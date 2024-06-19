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Участок размытой ливнем дороги восстановили в Локнянском округе

На юге области дорожники продолжают устранять последствия ливня, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. В Локнянском муниципальном округе из-за непогоды размыло две автомобильные дороги регионального значения.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

В настоящий момент на участке автомобильной дороги Локня - Рыкайлово, между деревнями Сивцево и Перелучье, движение для автотранспорта восстановлено.

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Продолжаются работы по устранению последствий на смежной автомобильной дороге Перелучье - Максимиха.

«Держим ситуацию на контроле. Водителей просим учесть информацию при планировании поездки в данном направлении», - добавили в комитете.