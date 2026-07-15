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Очереди на АЗС сократились более чем в десяти регионах РФ

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Ситуация с наличием топлива на АЗС и очередями на заправках заметно улучшилась в 13 регионах РФ, проанализировали «Известия» по данным о доступности бензина на сайте-локаторе АЗС Russiabase и топливных картах. Стабилизацию ситуации подтвердили в Минэнерго.

Согласно данным сайта-локатора АЗС, очереди на заправках заметно сократились в Калининградской, Орловской, Брянской, Иркутской, Калужской, Смоленской, Новгородской, Курганской областях, а также в Приморском крае, Ямало-Ненецком АО, Калмыкии, Бурятии и Республике Коми.

Для снижения ажиотажного спроса и предотвращения дефицита в ряде субъектов власти совместно с топливными компаниями ввели ограничения на отпуск горючего. Наиболее распространенная мера — лимит на объем заправки легкового автомобиля. При этом в отдельных регионах действуют дополнительные ограничения.

В целом по стране ситуация остается непростой, но управляемой, считает директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. По его словам, по различным экспертным оценкам, сейчас простаивает до 30–35% установленных мощностей по выпуску бензина. Когда положение полностью стабилизируется, пока сказать сложно, добавил эксперт.

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