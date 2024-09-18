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Кнопки – наиболее часто выходящая из строя деталь светофоров в Пскове

Кнопки светофоров – наиболее часто выходящая из строя деталь светофоров в Пскове. Об этом рассказал директор ООО «Комсервис», член городской комиссии по безопасности дорожного движения Юрий Бурлин в эфире программы «На пятой передаче» на ПЛН.FM.

Кнопки вызова – одна из наиболее часто заменяемых деталей. Юрий Бурлин отметил, что информация о таких поломках часто приходит не очень оперативно. Информацию о поломках светофора подрядной организации обычно предоставляет городская служба 055, Госавтоинспекция, заказчик работ – МКУ «Специализированный заказчик». А в некоторых случаях сообщения приходит в соцсетях даже главе города Пскова Борису Елкину или губернатору Михаилу Ведерникову.

По словам Юрия Бурлина, наиболее простой и быстрый способ довести до организации информацию о поломке – через звонок в службу 055.

Существуют технические возможности дистанционного съёма информации со светофора, но для этого необходимо переоборудование и значительные дополнительные вложения, включая дорогостоящую замену контроллеров светофоров.