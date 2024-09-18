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Прекращение движения по мосту через реку Лазавица в Великих Луках продлили до 31 октября

Временное прекращение движения транспортных средств по проспекту Гагарина через реку Лазавица в Великих Луках продлили до 31 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Великие Луки.

Перекрытие дороги ввели на основании постановления администрации города Великие Луки от 26 сентября №2573 в целях выполнения ремонтных работ по реконструкции моста.

Движение будет прекращено по проспекту Гагарина через реку Лазавица от въезда на территорию между зданиями №45 и №47 до многоквартирного дома №23 по проспекту Гагарина до 31 октября 2024 года.