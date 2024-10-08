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Обновленный светофор в Пскове принят в эксплуатацию

Обновленный светофор на перекрестке улиц Петровской и Люксембург принят в эксплуатацию комиссией 22 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил представитель подрядной организации, выполнявшей работы.

Необходимость переустройство светофора на пересечении улиц Люксембург и Петровской была обусловлена неудовлетворительным состоянием светофорного объекта, отсутствием опор и ненормативным расположением секций светофора.

Рядом находятся социально важные объекты: школа, детская поликлиника, Социальный фонд.

Добавим, светофор на перекрестке Петровской и Люксембург построен в 2006 году.