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Движение транспорта затруднено в Пскове из-за метели

Неблагоприятные погодные условия спровоцировали ряд больших пробок на ключевых дорожных артериях Пскова, сообщается в Telegram-канале «Псков. За рулем».

Фото: Telegram-канал «Псков. За рулем»

Ранее от МЧС псковичам поступили смс-сообщения о неблагоприятном явлении. Жителей и гостей региона призвали быть осторожными при нахождении на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи, при обнаружении обрыва линий электропередачи и при необходимости обращаться в службу спасения.

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Напомним, филиал «Россети Северо-Запад» в регионе работает в режиме повышенной готовности. В Псковской области готовы 89 аварийных бригад и 89 единиц техники для оперативного восстановления электроснабжения.