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Общество

Энергетики в Псковской области перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды

15.12.2024 21:40|ПсковКомментариев: 0

Осадки, сопровождающиеся колебаниями температуры в районе нуля градусов, ожидаются на территории Псковской области. В таких условиях провода всего за час покрываются льдом, поэтому филиал «Россети Северо-Запад» в регионе работают в режиме повышенной готовности. Об этом сообщили в Telegram-канале «Россети Северо-Запад».

В Псковской области готовы 89 аварийных бригад и 89 единиц техники для оперативного восстановления электроснабжения. 
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121 дизельный генератор общей мощностью 2,8 МВт в случае необходимости обеспечит резервное энергоснабжение социально значимых объектов. 

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца завтрашнего дня. Напомним, что 16 декабря на территории Псковской области ожидается сильный мокрый снег. 

 
Помимо этого, завтра в регионе прогнозируют усиление ветра. 
 
Теги: #регион60 #Россети #непогода
Источник: Псковская Лента Новостей
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