Энергетики в Псковской области перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды

Осадки, сопровождающиеся колебаниями температуры в районе нуля градусов, ожидаются на территории Псковской области. В таких условиях провода всего за час покрываются льдом, поэтому филиал «Россети Северо-Запад» в регионе работают в режиме повышенной готовности. Об этом сообщили в Telegram-канале «Россети Северо-Запад».
В Псковской области готовы 89 аварийных бригад и 89 единиц техники для оперативного восстановления электроснабжения.
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121 дизельный генератор общей мощностью 2,8 МВт в случае необходимости обеспечит резервное энергоснабжение социально значимых объектов.
Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца завтрашнего дня. Напомним, что 16 декабря на территории Псковской области ожидается сильный мокрый снег.