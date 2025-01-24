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АвтоМир / Дороги

В Пскове пока не будут возвращать «призрачный» пешеходный переход на улице Алмазной

27.01.2025 09:41|ПсковКомментариев: 0

В Пскове пока не будут возвращать «призрачный» пешеходный переход на улице Алмазной. Как стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников, по итогам выездного совещания межведомственной рабочей группы в Пскове принято решение отложить вопрос об устройстве пешеходного перехода поблизости от проходной «ЖБИ-1».

Ранее сообщалось, что во время ремонта дороги на улице Алмазной в районе проходной предприятия появился пешеходный переход без согласования с органами местного самоуправления. После дорожные знаки были демонтированы, разметка демаркирована. По обращению генерального директора «ЖБИ-1» рассматривалась возможность устройства перехода через улицу Алмазную в другом месте, у дома 10 – напротив стоянки автотранспорта ООО «ЖБИ-Псков».

По итогам выезда на место в январе решено рассмотрение вопроса обустройства пешеходного перехода на улице Алмазной, в районе завода ЖБИ-1 отложить до окончания срока гарантийных обязательств на выполненные работы по ремонту дороги, до сентября 2028 г.

Выездная рабочая группа приняла решение еще по одному пешеходному переходу. Ранее рассматривалось обращение жителя по вопросу установки нового пешеходного светофора на Крестовском шоссе, в районе дома №60-б. Там расположен нерегулируемый пешеходный переход через четыре полосы.

Решено перенести пешеходный переход к новому перекрестку Крестовского шоссе и Островского переулка, где сейчас ведется устройство светофора для безопасного выезда с территории аэропорта имени княгини Ольги. Таким образом, у пешеходов будет возможность безопасно перейти проезжую часть.

Источник: Псковская Лента Новостей
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