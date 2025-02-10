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Полиция проведет внеплановую проверку по уличному освещению в Пскове на улице Маргелова в связи со смертельным наездом

Полиция проведет внеплановую проверку по уличному освещению в Пскове на улице Генерала Маргелова в связи со смертельным наездом на пешехода. Об этом сообщил представитель отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову Владимир Кириллов 21 февраля на заседании межведомственной рабочей группы по безопасности дорожного движения.

Проведение внеплановой проверки согласовано прокуратурой.

Как сообщалось ранее, 16 февраля около 4.00 у дома №1/20 по улице Генерала Маргелова погиб лежащий пешеход. Трезвый водитель автомобиля «Audi A5», мужчина 1997 года рождения, совершил наезд на пешехода 1986 года рождения, который лежал на проезжей части дороги, затем водитель с места ДТП скрылся. Пострадавший был госпитализирован, но скончался от множественных травм.

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Водитель установлен сотрудниками Госавтоинспекции по горячим следам.