Скорость ограничат на трассе Р-23 «Псков» из-за уборки снежных валов

В Великих Луках до лета продлили прекращение движения по мосту через реку Лазавица

Ремонтные работы на улице Максима Горького в Пскове хотят завершить зимой

Движение ограничат на участке улицы Великорецкой в Пскове с 18 февраля

С 17 марта на дорогах в Псковской области вводится ограничение движения большегрузов