Скорость ограничат на трассе Р-23 «Псков» из-за уборки снежных валов

Скорость движения транспорта ограничат на нескольких участкак трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка - Невель – граница с Республикой Беларусь 25 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
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Скорость ограничат на участках:
- На 31-41 километрах ограничение скорости будет действовать в оба направления с 8:00 до 17:00. На участке будут проводить уборку снежных валов снегоротором вдоль бетонных ограждений.
- На 35-39 километрах ограничение скорости движения будет действовать в сторону Пскова с 9:00 до 13:00. Будет проводиться ремонт бетонных ограждений;
- На 42 километре, на развязке, будет действовать ограничение скорости движения в оба направления с 13:00 до 17:00. На участке будут проводить ремонт СБО.