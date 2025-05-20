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Станислав Стармолотов: «Псковавтодор» работает эффективно и профессионально

Государственное бюджетное учреждение Псковской области «Псковавтодор» выполнило свою работу по обслуживанию дорог в зимний период эффективно и профессионально. Такое мнение озвучил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов в эфире передачи «Кузница» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Без замечаний не бывает, но я считаю, что "Псковавтодор" работает достаточно эффективно. Есть, где совершенствоваться, но работают профессионально. Погода зимой не оказала сильного влияния на дороги. Дожди доставили проблем по состоянию тех гравийных дорог, которые уже изношены», - сказал Станислав Стармолотов.

Он добавил, что для дорог, которые быстро приходят в негодность, в действующую нормативно-правовую базу не нужно вносить изменения.

«Действующие нормы менять не надо. Нормативная документация устанавливает требования по всем направлениям ремонта дорог. Что касается контроля, повторю, что заказчики осуществляют достаточно серьезный контроль собственными силами. Там, где более капиталоемкие объекты, привлекают организации, осуществляющие круглосуточный контроль. Идет контроль согласно нормативам. При большом объеме работ у подрядчиков могут возникнуть слабые места, для этого нужны гарантийные обязательства. Если дефект выявлен, то подрядчик вырезает этот кусок асфальта и картами или еще как-либо этот участок заделывает», - добавил Станислав Стармолотов.