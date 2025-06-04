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Ремонтные работы на улице Леона Поземского в Пскове идут быстрее графика

Работы на улице Леона Поземского идут не просто по графику, а с существенным опережением. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин/ Telegram-канал

«Участок до Чудской практически завершён. Остаются завершающие этапы: укладка верхнего слоя дорожного полотна, обустройство обочин и установка малых архитектурных форм», - написал он.

На участке от Чудской улицы до улицы Ижорского батальона осуществляется устройство новых тротуаров, организация парковочных карманов и строительство остановок общественного транспорта. Работа по устройству тротуара также осуществляется вдоль участка до улицы Алмазной.

«Но это лишь первый этап большого проекта! Уже в следующем году планируется внедрение кругового движения на перекрёстке с улицами Алмазная и Шоссейная, что значительно повысит удобствои безопасность всего района», - сообщил Борис Елкин.

Все работы выполняются в рамках национального проекта «Инфраструктура для комфортной жизни».