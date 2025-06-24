«ГорДозор»: Дорожная текучка. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «ГорДозор», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 7 июля.
Лето в городе Пскове является самым удобным и благоприятным временем для проведения дорожных работ. Среди крупных проектов: ремонт улицы Леона Поземского, Генерала Маргелова, укрупнение кругового движения на перекрестке улиц Индустриальной и Инженерной. Как идет ремонт? Какие есть подводные камни? Когда ожидать окончания работ? Эти вопросы обсудили Андрей Николаев и Николай Мельков.