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Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 «Псков» 31 июля

На развязке федеральной трассы Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь введут ограничение скорости движения завтра, 31 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На 410-м, 453-м, 451-м километрах на развязке будет введено ограничение скорости движения в оба направления с 08.00 до 17.00. Причиной ограничения послужит скашивание травы и уборка мусора.

На 536-м километре ограничение продлится до 20.00 из-за ремонта деформационных швов путепровода через ж/д.