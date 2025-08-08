Компании из Петербурга занимаются резкой асфальта в Псковской области

Все дорожные компании на псковском рынке укомплектованы техникой в значительной степени: и асфальтоукладчиками, и катками. Об этом сообщил депутат Псковского областного Собрания, куратор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь в программе «Люди труда» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он сообщил, что сейчас гораздо проще заключить контракт с компанией из другого города, а потом уже заниматься укладкой асфальта. Однако у псковских компаний есть достаточное количество своей техники.
«Китай у нас очень сильно шагнул вперед с точки зрения производства строительной и дорожной техники. Она достаточно неплохо сделана. У нас есть в использовании китайская техника, и она нисколько не уступает именитым европейским брендам. Мы бы хотели работать на нашей, российской технике, но что есть, то есть», - добавил куратор проекта «Безопасные дороги».