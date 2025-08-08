АвтоМир / Дороги

Компании из Петербурга занимаются резкой асфальта в Псковской области

Все дорожные компании на псковском рынке укомплектованы техникой в значительной степени: и асфальтоукладчиками, и катками. Об этом сообщил депутат Псковского областного Собрания, куратор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь в программе «Люди труда» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«На дорожном рынке произошла очень интересная ситуация. Содержать фрезу дорожной компании нет смысла, так как она нечасто используется. На рынке появились компании, которые специализируются не на укладке асфальта, а именно на резке. В Пскове их нет. Это компании из Петербурга, которые занимаются резкой асфальта. Они приезжают в Псков со своими специалистами и своей техникой», - рассказал Владимир Кузь.

Он сообщил, что сейчас гораздо проще заключить контракт с компанией из другого города, а потом уже заниматься укладкой асфальта. Однако у псковских компаний есть достаточное количество своей техники.

«Китай у нас очень сильно шагнул вперед с точки зрения производства строительной и дорожной техники. Она достаточно неплохо сделана. У нас есть в использовании китайская техника, и она нисколько не уступает именитым европейским брендам. Мы бы хотели работать на нашей, российской технике, но что есть, то есть», - добавил куратор проекта «Безопасные дороги».