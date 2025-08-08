АвтоМир / Дороги

Ограничение скорости будет действовать на участках трассы Р-23 «Псков» 9 сентября

Ограничение скорости будет действовать на участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь 9 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На 47-45 километрах ограничение скорости движения будет действовать на СПб по правой полосе с 09:00 до 17:00. Будет производиться ремонт шумозащитных экранов.

На 55-58-55 километрах ограничение скорости движения в оба направления по правой полосе с 09:00 до 17:00 для заливки швов и трещин ручным способом.

На 31-55-31 километрах ограничение скорости движения в оба направления по правой полосе с 09:00 до 17:00. Будет производиться механическая очистка обочин.

На 130-132-130 километрах ограничение скорости движения в оба направления по правой полосе с 08:00 до 12:00.Причина - распил и уборка аварийных деревьев.

На 179-99-179 километрах ограничение скорости движения в оба направления по правой полосе с 08:00 до 17:00. Будет вестись механическое скашивание травы на обочинах и откосах.

На 218+000-352+000 километрах ограничение скорости движения в оба направления по правой полосе с 08:00 до 17:00 для скашивания травы на водопропускных трубах.

На 285+000 километрах ограничение скорости движения в оба направления по правой полосе с 08:00 до 17:00, причина - ремонт подвесных лотков.

На 412+000-415+000 километрах ограничение движения в обоих направлениях по правой полосе с 8:00 до 17:00. Будет производиться ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия струйно-инъекционным методом.

На 451+000-460+000 километрах и 470+000-475+000 километрах ограничение скорости движения в оба направления по правой полосе с 08:00 до 17:00. Будет организовано скашивание травы в полосе отвода вручную и уборка мусора.