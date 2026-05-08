Маршруты автобусов №6 и №16 временно изменили в Пскове

Маршруты нескольких автобусов в Пскове временно изменили 8 мая в связи с проведением мероприятий, посвящённых 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили Псковской Ленте Новостей в «Псковпассажиравтотрансе».

В связи с прекращением движения автотранспорта по ул. Юбилейной от перекрёстка с ул. Генерала Маргелова до Рижского проспекта 8 мая в период с 10.45 до 11.30 автобусы маршрутов №№ 6 и 16 следуют с ул. Юбилейной по Рижскому проспекту, ул. М. Горького, пл. Победы и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Напомним, также маршруты автобусов будут менять завтра, 9 мая.